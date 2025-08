In occasione del GP di Ungheria, continuano le differenze di componenti montati sulle RB21 di Max Verstappen e Yuki Tsunoda. E secondo Matteo Bobbi tutto potrebbe essere ricondotto al dover agire in regime di budget cup, privilegiando così l’arrivo delle novità prima sulla vettura del campione del Mondo in carica, poi su quella del giapponese. Infatti, anche all’Hungaroring la nuova ala anteriore, per ora, è solo sulla vettura di Verstappen. Nel VIDEO l’analisi completa.