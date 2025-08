Andrea Stella, team principal della McLaren, commenta la crescita di Oscar Piastri in questo Mondiale: "Dove è cresciuto maggiormente? La risposta è semplice, è migliorato a livello di velocità. In qualifica, in gara. Partendo da questa base ha poi lavorato in altri aspetti dell'essere un pilota. Lui zanzarina? Siamo dove volevamo essere, con due piloti a giocarsi il titolo in una situazione bilanciata e in costante miglioramento". Guarda il video con l'intervista. .