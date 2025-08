Max Verstappen analizza la difficile giornata a Budapest: "Mi sono trovato un asciugamano in macchina, ho pensato di gettarlo per non rischiare che si incastrasse nei piedi. La macchina non andava, il grip era basso e non ho trovato il bilanciamento. E' difficile analizzare i problemi, non sta funzionando nulla. Possiamo migliorare perché oggi è andata davvero male, i problemi sono grandi". Guarda il video.