Grosjean, su una F1 5 anni dopo le fiamme in Bahrain

00:00:09 min
|
1 ora fa
formula 1 test mugello grosjean videoformula 1 test mugello grosjean video
formula1
F1, Grosjean in pista per la prima volta dopo l'incidente
00:00:19 min
| 3 ore fa
f1 perez cadillac factory videof1 perez cadillac factory video
formula1
Perez, Cadillac: "Non conta come iniziamo ma come finiamo"
00:00:13 min
| 2 giorni fa
f1-leclerc-ferrari-sainz-williams-van-videof1-leclerc-ferrari-sainz-williams-van-video
formula1
Leclerc e Sainz dall'Italia a Monaco... su un van affittato!
00:00:40 min
| 4 giorni fa
TURRINI SU FERRARITURRINI SU FERRARI
formula1
Turrini: "Sveglia per i due McLaren, da ora zero errori"
00:01:20 min
| 4 giorni fa
NOTEBOOK BAKUNOTEBOOK BAKU
formula1
'Notebook Baku', il dominio di Verstappen. E ora Singapore
00:12:10 min
| 5 giorni fa
NORRIS INTVNORRIS INTV
formula1
Norris: "Ogni gara non vinta è un'occasione persa"
00:00:49 min
| 5 giorni fa
ANTONELLI INTVANTONELLI INTV
formula1
Kimi: "Peccato, speravo nel podio"
00:01:12 min
| 5 giorni fa
CAPELLI SU FERRARI RISPOSTACAPELLI SU FERRARI RISPOSTA
formula1
Capelli: "Questa Ferrari non si adatta a niente"
00:00:56 min
| 5 giorni fa
VERSTAPPEN INTVVERSTAPPEN INTV
formula1
Verstappen: "Distacco ancora ampio, non penso al Mondiale"
00:00:48 min
| 5 giorni fa
HAMILTON INTVHAMILTON INTV
formula1
Hamilton: "Deluso di uscire da Baku con niente in mano"
00:00:42 min
| 5 giorni fa
SAINZ INTVSAINZ INTV
formula1
Sainz terzo a Baku: "Sapevo che qualcosa sarebbe cambiato"
00:01:07 min
| 5 giorni fa
PIRIA SU PIASTRI E MARAPIRIA SU PIASTRI E MARA
formula1
Piria: "Piastri, weekend difficile. Ma a Singapore tornerà"
00:00:41 min
| 5 giorni fa
