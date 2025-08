Hamilton arriva da alcuni anni in Mercedes con momenti bui, ma anche dei lampi che hanno dimostrato che è ancora un grande pilota. Quando entri in Ferrari di solito prendi forza ed energia nello stare in un team così storico. Finora l'avventura è iniziata non bene ed è proseguita in un limbo avaro di soddisfazione, con l'Ungheria che è stato il picco negativo. Guarda il video.