Duro sfogo di Lewis Hamilton al termine delle qualifiche di Budapest, dove scatterà 12°. A Sky Uk, il britannico si lascia scappare un "forse è meglio che Ferrari cambi il pilota". In precedenza, a Mara Sangiorgio, aveva detto: "Non so come portare questa macchina al limite. Il team radio? Mi riferivo solo a me stesso". Guarda il video.