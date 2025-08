Lewis Hamilton ha chiuso al 12° posto il GP d'Ungheria: "Non mi sono sentito frustrato, ma oggi non potevo fare molto di più. Non avevo aspettative rispetto alla stagione, ma finora è andata molto peggio rispetto a qualunque altra mia stagione. Se pensavo quello che ho detto? E' una sensazione, stanno succedendo tante cose sullo sfondo che non è grandioso. Ma amo ancora correre...". Guarda il video.