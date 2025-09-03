Leclerc: "Spero che la terza vittoria arrivi quest'anno"

Così Charles Leclerc a Sky Sport durante l'evento organizzato da Ferrari, "Drive to Monza", dopo il primo contatto con i tifosi con la Scuderia del Cavallino Rampante: “Non mi abituo mai a queste sensazioni, ogni volta che veniamo qui è incredibile. Non ci sono parole per descrivere questo tifo. Essere piloti Ferrari a Monza è speciale, questo evento lo dimostra”. E sugli obiettivi aggiunge: “In francese si dice ‘mai due senza tre’, speriamo che la terza sia quest’anno. Daremo il 2000%. L’emozione su quel podio, con tutti voi sotto, è bellissima”.