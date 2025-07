Il pilota monegasco in esclusiva durante la 'Pit Walk' con Carlo Vanzini: “Non sono indifferente alle vittorie degli altri, ma sono concentrato sul team al quale devo tanto. La mia unica ossessione è vincere qui. Non siamo dove vorremmo, lo sappiamo, però stiamo crescendo”. E sul rinnovo di Vasseur nel ruolo di team principal: “E’ una grande persona e aiuta tutti nel team per avere una visione più calma delle varie situazioni, sempre un punto di riferimento perché sa controllare certe emozioni”.