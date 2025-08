Non un inizio semplicissimo di qualifiche per Charles Leclerc e la Ferrari: superato il Q1, il monegasco lamenta via radio il comportamento diverso della SF-25 rispetto all’ultima sessione di prove libere, che aveva chiuso in terza posizione, guardando anche al funzionamento delle gomme. Sceso in pista per il Q2, invece, Leclerc ha chiesto al muretto di essere messo subito in pista, così da poter gestire al meglio la preparazione del giro e delle gomme.