Leclerc: "Non ho rimpianti, ci ho provato: ora Baku"

00:02:53 min
|
2 ore fa

Charles Leclerc commenta il 4° posto della sua Ferrari a Monza: "E' stato difficile, più che il carico nei primi giri ho seguito macchine che ne avevano di più, ho fatto rally per 5-6 giri. Poi ho dovuto recuperare le gomme e le temperature e questo ci ha fatto perdere tempo. Non ho rimpianti, ci ho provato: sarei stato contento di fare di più in un weekend così speciale con questi tifosi. Fa male, stiamo aspettando il nostro momento da un po'. Ci proveremo fino alla fine, speriamo il nostro momento arrivi ma ora la macchina ci manca, ora non riusciamo a lottare per vincere. Baku è una pista che mi piace tanto, anche nel 2021 siamo riusciti a fare la pole. Ci credo e ci crederò, al momento non c'è il passo. Ma anche a Singapore e Las Vegas abbiamo, forse, una possibilità. ". Guarda il video.

KIMI INTVKIMI INTV
formula1
Kimi: "Esco bene da questo weekend, ma devo migliorare"
00:01:12 min
| 53 minuti fa
pubblicità
BOBBI SU HAMILTONBOBBI SU HAMILTON
formula1
Bobbi: "Hamilton è migliorato, ma resta dietro a Charles"
00:00:13 min
| 1 ora fa
HAMILTON INTVHAMILTON INTV
formula1
Hamilton: "Fatto ancora progressi, Monza nel cuore"
00:01:32 min
| 1 ora fa
HAMILTON TIFOSIHAMILTON TIFOSI
formula1
Cuore Ferrari a Monza: l'abbraccio a Hamilton dopo la gara
00:01:18 min
| 38 minuti fa
MAX TEAM RADIOMAX TEAM RADIO
formula1
Max pungente sull'ordine di scuderia McLaren: il team radio
00:00:24 min
STELLA INTVSTELLA INTV
formula1
Stella: "Team order? Abbiamo ristabilito l'ordine che c'era"
00:02:11 min
| 48 minuti fa
VANZINI SU FERRARIVANZINI SU FERRARI
formula1
Vanzini: "Un successo non salva la stagione, testa al '26"
00:01:02 min
| 1 ora fa
COLL DALILA ALLENAMENTO ALCARAZCOLL DALILA ALLENAMENTO ALCARAZ
formula1
Verstappen: "Una grande giornata, la macchina volava"
00:01:27 min
| 47 minuti fa
NORRIS INTVNORRIS INTV
formula1
Norris: "Max aggressivo al via, loro erano più veloci"
00:01:34 min
| 21 minuti fa
PIASTRI INTVPIASTRI INTV
formula1
Piastri: "L'ordine di scuderia? Va bene così..."
00:01:37 min
| 29 minuti fa
TOTO INTVTOTO INTV
formula1
Wolff: "Un 5° e un 9° posto non possono soddisfarmi"
00:01:01 min
| 5 minuti fa
DOMENICALI INTVDOMENICALI INTV
formula1
Domenicali: "Un'atmosfera del genere si vive solo a Monza"
00:01:35 min
| 15 minuti fa
KIMI INTVKIMI INTV
formula1
Kimi: "Esco bene da questo weekend, ma devo migliorare"
00:01:12 min
| 53 minuti fa
BOBBI SU HAMILTONBOBBI SU HAMILTON
formula1
Bobbi: "Hamilton è migliorato, ma resta dietro a Charles"
00:00:13 min
| 1 ora fa
HAMILTON INTVHAMILTON INTV
formula1
Hamilton: "Fatto ancora progressi, Monza nel cuore"
00:01:32 min
| 1 ora fa
HAMILTON TIFOSIHAMILTON TIFOSI
formula1
Cuore Ferrari a Monza: l'abbraccio a Hamilton dopo la gara
00:01:18 min
| 38 minuti fa
MAX TEAM RADIOMAX TEAM RADIO
formula1
Max pungente sull'ordine di scuderia McLaren: il team radio
00:00:24 min
STELLA INTVSTELLA INTV
formula1
Stella: "Team order? Abbiamo ristabilito l'ordine che c'era"
00:02:11 min
| 48 minuti fa
VANZINI SU FERRARIVANZINI SU FERRARI
formula1
Vanzini: "Un successo non salva la stagione, testa al '26"
00:01:02 min
| 1 ora fa
COLL DALILA ALLENAMENTO ALCARAZCOLL DALILA ALLENAMENTO ALCARAZ
formula1
Verstappen: "Una grande giornata, la macchina volava"
00:01:27 min
| 47 minuti fa
NORRIS INTVNORRIS INTV
formula1
Norris: "Max aggressivo al via, loro erano più veloci"
00:01:34 min
| 21 minuti fa
PIASTRI INTVPIASTRI INTV
formula1
Piastri: "L'ordine di scuderia? Va bene così..."
00:01:37 min
| 29 minuti fa
TOTO INTVTOTO INTV
formula1
Wolff: "Un 5° e un 9° posto non possono soddisfarmi"
00:01:01 min
| 5 minuti fa
DOMENICALI INTVDOMENICALI INTV
formula1
Domenicali: "Un'atmosfera del genere si vive solo a Monza"
00:01:35 min
| 15 minuti fa
Playlist di tendenza
pubblicità