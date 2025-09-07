Leclerc: "Non ho rimpianti, ci ho provato: ora Baku"

Charles Leclerc commenta il 4° posto della sua Ferrari a Monza: "E' stato difficile, più che il carico nei primi giri ho seguito macchine che ne avevano di più, ho fatto rally per 5-6 giri. Poi ho dovuto recuperare le gomme e le temperature e questo ci ha fatto perdere tempo. Non ho rimpianti, ci ho provato: sarei stato contento di fare di più in un weekend così speciale con questi tifosi. Fa male, stiamo aspettando il nostro momento da un po'. Ci proveremo fino alla fine, speriamo il nostro momento arrivi ma ora la macchina ci manca, ora non riusciamo a lottare per vincere. Baku è una pista che mi piace tanto, anche nel 2021 siamo riusciti a fare la pole. Ci credo e ci crederò, al momento non c'è il passo. Ma anche a Singapore e Las Vegas abbiamo, forse, una possibilità. ". Guarda il video.