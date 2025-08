Leclerc: "Deluso, abbiamo avuto problemi al telaio"

Charles Leclerc deluso dopo il 4° posto in Ungheria partendo dalla pole: "Abbiamo avuto un problema al telaio intorno al 40° giro. Da quel momento in poi ero un passeggero, pensavo venisse da un'altra scelta fatta ma invece c'era questo problema. C'è frustrazione, avevamo un'occasione per vincere. Sono deluso, ma queste sono le corse. Avevamo tutto sotto controllo, eravamo veloci fino al 2° stint, poi abbiamo perso il nostro passo. Cosa salvo di questa stagione? Ora sono davvero deluso, quando c'è l'opportunità dobbiamo prenderla. Abbiamo fatto passi in avanti con gli aggiornamenti, ma in giornate così è difficile vedere l'aspetto positivo". Guarda il video.