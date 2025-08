Mercedes, in Ungheria ritorno alla configurazione pre Imola

Alla vigilia del GP di Ungheria sul rinnovato Hungaroring, Mercedes ha fatto un passo indietro e reintrodotto il pacchetto che ha caratterizzato la W16 fino al GP di Imola. Il motivo? Era stata portata una nuova sospensione in stile Ferrari che, però, ha dato buoni frutti solo nelle piste stop and go come il Canada, mentre in altre ha generato tanto sovrasterzo. E il tornare indietro potrebbe favorire Antonelli, che si aspetta di ritrovare le sensazioni avute fino alla sua prima gara di casa in Formula 1.