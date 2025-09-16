Montezemolo: "Leclerc-Villeneuve diversi, ecco perché"

Così l’ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, sulle somiglianze spesso citate tra Charles Leclerc e Gilles Villeneuve: “Leclerc è un bravissimo pilota, ma sta assistendo al passare degli anni. Sta vedendo delle nuove generazioni, quelle dei Piastri e dei Norris, vincere e capisco la frustrazione legata al non avere una macchina vincente" ha spiegato a Sky Sport. "Villeneuve ce l’aveva, ma era un’altra cosa: non ci ho mai lavorato, ma non era un pilota con cui poter vincere un Mondiale. Aveva un temperamento che gli permetteva di vincere molte gare, ma poi faceva l’errore o eccedeva. Leclerc, invece, con una macchina non competitiva è costretto a spingere dal primo all’ultimo giro, bisogna dargli una macchina che lo metta in condizioni di vincere. Lo merita.