Montezemolo: "Leclerc-Villeneuve diversi, ecco perché"

00:00:52 min
|
2 ore fa

Così l’ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, sulle somiglianze spesso citate tra Charles Leclerc e Gilles Villeneuve: “Leclerc è un bravissimo pilota, ma sta assistendo al passare degli anni. Sta vedendo delle nuove generazioni, quelle dei Piastri e dei Norris, vincere e capisco la frustrazione legata al non avere una macchina vincente" ha spiegato a Sky Sport. "Villeneuve ce l’aveva, ma era un’altra cosa: non ci ho mai lavorato, ma non era un pilota con cui poter vincere un Mondiale. Aveva un temperamento che gli permetteva di vincere molte gare, ma poi faceva l’errore o eccedeva. Leclerc, invece, con una macchina non competitiva è costretto a spingere dal primo all’ultimo giro, bisogna dargli una macchina che lo metta in condizioni di vincere. Lo merita.

INTV MONTEZEMOLO SU FERRARI_2342507INTV MONTEZEMOLO SU FERRARI_2342507
formula1
Montezemolo: "Dispiace, manca leadership e anima in Ferrari"
00:01:11 min
| 4 giorni fa
pubblicità
SRV MCLAREN 2SRV MCLAREN 2
formula1
La gestione della McLaren al GP di Monza. L'analisi
00:01:45 min
| 6 giorni fa
SRV F1 FERRARI MONZA E LA REALTA_2320326SRV F1 FERRARI MONZA E LA REALTA_2320326
formula1
Ferrari a bocca asciutta: serve guardare al futuro
00:01:31 min
| 8 giorni fa
hamilton ferrari team radio gp monza videohamilton ferrari team radio gp monza video
formula1
Hamilton via radio: "Grazie a tutti i tifosi, incredibile!"
00:00:09 min
| 8 giorni fa
NOTEBOOKNOTEBOOK
formula1
F1, GP Monza: Notebook con Davide Camicioli e Marc Gené
00:12:51 min
| 8 giorni fa
KIMI INTVKIMI INTV
formula1
Kimi: "Esco bene da questo weekend, ma devo migliorare"
00:01:12 min
| 8 giorni fa
BOBBI SU HAMILTONBOBBI SU HAMILTON
formula1
Bobbi: "Hamilton è migliorato, ma resta dietro a Charles"
00:00:13 min
| 9 giorni fa
HAMILTON INTVHAMILTON INTV
formula1
Hamilton: "Fatto ancora progressi, Monza nel cuore"
00:01:32 min
| 9 giorni fa
HAMILTON TIFOSIHAMILTON TIFOSI
formula1
Cuore Ferrari a Monza: l'abbraccio a Hamilton dopo la gara
00:01:18 min
| 8 giorni fa
VANZINI MERCATO 2026 (DOMANI)VANZINI MERCATO 2026 (DOMANI)
formula1
Vanzini: "Mercato 2027, aspettiamoci grandi manovre"
00:01:32 min
| 8 giorni fa
MAX TEAM RADIOMAX TEAM RADIO
formula1
Max pungente sull'ordine di scuderia McLaren: il team radio
00:00:24 min
STELLA INTVSTELLA INTV
formula1
Stella: "Team order? Abbiamo ristabilito l'ordine che c'era"
00:02:11 min
| 8 giorni fa
INTV MONTEZEMOLO SU FERRARI_2342507INTV MONTEZEMOLO SU FERRARI_2342507
formula1
Montezemolo: "Dispiace, manca leadership e anima in Ferrari"
00:01:11 min
| 4 giorni fa
SRV MCLAREN 2SRV MCLAREN 2
formula1
La gestione della McLaren al GP di Monza. L'analisi
00:01:45 min
| 6 giorni fa
SRV F1 FERRARI MONZA E LA REALTA_2320326SRV F1 FERRARI MONZA E LA REALTA_2320326
formula1
Ferrari a bocca asciutta: serve guardare al futuro
00:01:31 min
| 8 giorni fa
hamilton ferrari team radio gp monza videohamilton ferrari team radio gp monza video
formula1
Hamilton via radio: "Grazie a tutti i tifosi, incredibile!"
00:00:09 min
| 8 giorni fa
NOTEBOOKNOTEBOOK
formula1
F1, GP Monza: Notebook con Davide Camicioli e Marc Gené
00:12:51 min
| 8 giorni fa
KIMI INTVKIMI INTV
formula1
Kimi: "Esco bene da questo weekend, ma devo migliorare"
00:01:12 min
| 8 giorni fa
BOBBI SU HAMILTONBOBBI SU HAMILTON
formula1
Bobbi: "Hamilton è migliorato, ma resta dietro a Charles"
00:00:13 min
| 9 giorni fa
HAMILTON INTVHAMILTON INTV
formula1
Hamilton: "Fatto ancora progressi, Monza nel cuore"
00:01:32 min
| 9 giorni fa
HAMILTON TIFOSIHAMILTON TIFOSI
formula1
Cuore Ferrari a Monza: l'abbraccio a Hamilton dopo la gara
00:01:18 min
| 8 giorni fa
VANZINI MERCATO 2026 (DOMANI)VANZINI MERCATO 2026 (DOMANI)
formula1
Vanzini: "Mercato 2027, aspettiamoci grandi manovre"
00:01:32 min
| 8 giorni fa
MAX TEAM RADIOMAX TEAM RADIO
formula1
Max pungente sull'ordine di scuderia McLaren: il team radio
00:00:24 min
STELLA INTVSTELLA INTV
formula1
Stella: "Team order? Abbiamo ristabilito l'ordine che c'era"
00:02:11 min
| 8 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità