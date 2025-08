Oscar Piastri ha chiuso 2° il GP di Ungheria dietro al compagno Norris: " Ho spinto più che potevo, dopo che ho visto la strategia di Lando sapevo che avrei dovuto superarlo in pista ma non è facile qui. Mi sono trovato dal lato sbagliato della sorte. La macchina ha preso vita nella seconda parte di gara. Norris non aveva molto da perdere, non sono stato sorpreso. E' mancato qualcosa per passare, ma dovevo essere più vicino". Guarda il video.