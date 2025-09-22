Chiudi Menu
Sport
Formula 1
Turrini: "Sveglia per i due McLaren, da ora zero errori"
00:01:20 min
|
2 ore fa
formula1
Leclerc e Sainz dall'Italia a Monaco... su un van affittato!
00:00:40 min
| 2 ore fa
pubblicità
formula1
'Notebook Baku', il dominio di Verstappen. E ora Singapore
00:12:10 min
| 23 ore fa
formula1
Norris: "Ogni gara non vinta è un'occasione persa"
00:00:49 min
| 23 ore fa
formula1
Kimi: "Peccato, speravo nel podio"
00:01:12 min
| 23 ore fa
formula1
Capelli: "Questa Ferrari non si adatta a niente"
00:00:56 min
| 1 giorno fa
formula1
Verstappen: "Distacco ancora ampio, non penso al Mondiale"
00:00:48 min
| 22 ore fa
formula1
Hamilton: "Deluso di uscire da Baku con niente in mano"
00:00:42 min
| 1 giorno fa
formula1
Sainz terzo a Baku: "Sapevo che qualcosa sarebbe cambiato"
00:01:07 min
| 22 ore fa
formula1
Piria: "Piastri, weekend difficile. Ma a Singapore tornerà"
00:00:41 min
| 23 ore fa
formula1
Solido Kimi, il podio sarebbe stata la ciliegina a Baku
00:00:15 min
| 22 ore fa
formula1
Marko: "Il titolo? Forse, se saremo competitivi a Singapore"
00:01:40 min
| 23 ore fa
formula1
Piastri: "Nessuna scusa, un weekend pasticciato"
00:00:47 min
| 23 ore fa
