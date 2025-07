Max Verstappen ha finalmente messo fine a tutte le voci di mercato relative al suo futuro in Formula 1 e ai cambiamenti nel team dopo il licenziamento di Horner: il pilota olandese ha confermato che correrà con Red Bull nel 2026. "È ora di mettere fine a tutte le voci. Per me è sempre stato abbastanza chiaro che sarei rimasto comunque". Qui l'intervista completa a Sky Sport.