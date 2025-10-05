Vasseur: "Avevamo potenziale, ma non l'abbiamo estratto"

Fred Vasseur commenta la domenica complicata della Ferrari a Singapore: "Siamo arrivati con un passo buono nelle Libere 1, poi abbiamo perso parecchio nell'esecuzione, non estraendo il meglio dalla macchina e dai piloti. Partendo in mezzo al gruppo abbiamo faticato dal 3° giro all'ultimo. Spingendo un paio di giri il passo era molto buono, ma era l'1% della gara. La vettura ha potenziale, l'abbiamo mostrato nel Q1, ma non abbiamo messo tutto insieme. Eravamo troppo indietro a inseguire". Guarda il video.