Vasseur: "Direzione giusta, McLaren più vicina"

Fred Vasseur commenta il venerdì della Ferrari a Budapest: "La direzione è giusta, siamo un po' più vicini alle McLaren e teniamo dietro Red Bull e Mercedes, anche se dobbiamo verificare le mappature di tutti. Leclerc sta cercando di ottimizzare il bilancio per sabato, aveva un buon passo sia sul giro che nel passo gara. Il meteo? Ultimamente è un incubo, ora si va verso l'asciutto... Con la sospensione nuova abbiamo fatto un passo avanti, ma la battaglia è serrata perché si parla di decimi e basta poco per perdere posizioni. McLaren battibile? Certo, noi andiamo meglio in gara che in qualifica, dovremo partire davanti". Guarda il video.