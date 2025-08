Vasseur: "Ottimo risultato. E il passo gara è buono"

Fred Vasseur commenta la qualifica della Ferrari a Budapest: "Siamo riusciti a mettere in temperatura la gomma, dopo aver faticato nel Q1 e nel Q2. E' stata una qualifica strana, ci è andata bene. Il meteo e il vento hanno influito. Sappiamo che gestire il giro di lancio è cruciale per accendere le gomme, è tutto molto al limite. All'inizio non eravamo da nessuna parte ed era frustrante. Hamilton? E' una questione di centesimi, ma è così per tutti. Gli è mancato un giro. La finestra è ristretta, il risultato è positivo ma non possiamo sederci sugli allori. Nella simulazione gara eravamo forti come la McLaren, cerchiamo di fare una bella strategia e una buona gestione delle gomme". Guarda il video.