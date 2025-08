Vasseur: "Peccato, passo gara era uguale a McLaren"

Fred Vasseur analizza i problemi della Ferrari durante il GP d'Ungheria: "Probabile che il problema fosse alla pressione delle gomme. Nei primi due stint eravamo in controllo, nell'ultimo invece avevamo 2'' di distacco nel passo e abbiamo perso posizioni. Ci aspettavamo un lavoro migliore nel complesso. Anche Hamilton è rimasto bloccato nel traffico e non poteva superare. C'era anche un problema al telaio. Usciamo con la prima pole della stagione e per la prima volta avevamo lo stesso passo gara della McLaren, poi abbiamo perso tutto. Dobbiamo capire cosa è successo, ma gli aspetti positivi sono che avevamo il passo della McLaren". Guarda il video.