Verstappen al Nurburgring con le GT, Gené: "Max un grande"

00:01:35 min
|
1 ora fa
f1 gp baku albon salta specchietto williamsf1 gp baku albon salta specchietto williams
formula1
Williams, salta lo specchietto di Albon nelle libere a Baku
00:00:15 min
| 41 minuti fa
PIASTRI FP2 INTVPIASTRI FP2 INTV
formula1
Piastri: "E' stata una giornata complicata"
00:00:32 min
| 56 minuti fa
HAMILTON NO FOTOHAMILTON NO FOTO
formula1
Ferrari, Hamilton si copre il viso anche a Baku
00:00:43 min
| 1 ora fa
F1 AZE_HL_GP_ITALIA_LIBERE1 2 MIX_3640358F1 AZE_HL_GP_ITALIA_LIBERE1 2 MIX_3640358
formula1
F1, GP Azerbaijan: highlights prove libere
00:02:20 min
| 1 ora fa
GENE SU HAMILTONGENE SU HAMILTON
formula1
Gené: "Ora Hamilton è un tutt'uno con la Ferrari"
00:00:28 min
| 31 minuti fa
PIRIA SU MCLARENPIRIA SU MCLAREN
formula1
Piria: "McLaren poco brillante, ma tornerà su"
00:00:43 min
| 21 minuti fa
VASSEUR INTVVASSEUR INTV
formula1
Vasseur: "Ottimo venerdì, ma ci sarà tanto equilibrio"
00:03:50 min
| 1 ora fa
LAURA VILLARSLAURA VILLARS
formula1
Laura Villars, prima donna candidata alla presidenza FIA
00:04:44 min
| 1 ora fa
RECAPRECAP
formula1
GP Azerbaijan, il recap delle Libere 2: Ferrari al comando
00:01:12 min
| 1 ora fa
F2 STANEKF2 STANEK
formula1
Follia Stanek: rientra senza guardare, il botto è pauroso
00:01:59 min
| 1 ora fa
NORRIS A MURONORRIS A MURO
formula1
Baku non perdona: anche Norris va a muro
00:02:53 min
| 2 ore fa
STELLA INTVSTELLA INTV
formula1
Stella: "Papaya rules non cambiano con vittoria Costruttori"
00:01:57 min
| 1 ora fa
