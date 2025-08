F2, Fornaroli: tutta l'emozione dopo la vittoria. VIDEO

Emozioni forti, per una vittoria importantissima in vista del prosieguo di stagione. Leonardo Fornaroli conquista la Feature Race di Formula 2 e, al rientro ai box dopo una gara corsa spingendo dall'inizio alla fine, non può che lasciarsi andare ai festeggiamenti: prima sale sulla vettura, poi si commuove, urlando ed esultando con le braccia al cielo. Infine, l'abbraccio con i ragazzi della sua squadra, uno ad uno. E in campionato l'italiano rafforza la sua leadership, salendo a +17 su Jack Crawford, secondo.