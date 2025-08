Fornaroli: "La vittoria una liberazione". E sul titolo...

Così Leonardo Fornaroli dopo la vittoria della Feature Race in Ungheria, suo terzo trionfo stagionale: “All’entrata della pitlane qualcosa non è andato nel verso giusto, ho messo il pit limiter un po’ troppo tardi e poi il mio ingegnere mi ha comunicato la penalità…Quando sono riuscito a superare i 5 secondi di vantaggio mi sono un po’ calmato, ma sapevo che una Safety Car mi avrebbe distrutto. Gli ultimi giri ho pregato, il passo era buono e non ho dovuto esagerare. Ce l’ho fatta e non ci credevo, nel giro di rientro ho urlato tanto. È stata una liberazione”. E sulla classifica aggiunge: “Siamo in un’ottima posizione, ma può succedere ancora di tutto. I gap sono ristretti ma se siamo primi c’è un motivo. Cercherò di dare il massimo per il titolo”.