Terminato il turno di prove libere per la Formula 2 all’Hungaroring. A chiudere in testa è Luke Browning (Hitech), davanti a Oliver Goethe (MP) e Alex Dunne (Rodin). Quarto è Roman Stanek (Invicta), che torna ad affacciarsi nelle zone alte della classifica dopo la vittoria ereditata a Spa, mentre chiude la Top 5 Joshua Durksen (AIX). Decimo Gabriele Minì (Prema), solo dodicesimo Leonardo Fornaroli (Invicta). Alle 15.50 le qualifiche, LIVE su Sky e streaming su NOW.