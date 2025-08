Camara: "Felice per il titolo con una gara d'anticipo. Ora…"

Così Rafael Camara dopo la vittoria della Feature Race in Ungheria, che gli ha permesso di conquistare il campionato di F3 con una gara d’anticipo: "Non mi aspettavo di cominciare così. Era il primo anno in una categoria dal livello molto alto, ma sin dall'Australia sono stato un po' più calmo perché abbiamo visto che la macchina era veloce. Siamo stati costanti tutto l'anno, fino ad avere i punti e il vantaggio per vincere. Sono contento del titolo con una gara d’anticipo". E sul futuro in F2 aggiunge: "Non posso dire il team adesso, però ci potrebbe essere la possibilità di fare le ultime due gare…".