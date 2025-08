F3, in Ungheria Camara firma la quinta pole. I risultati

Rafael Camara (Trident) conquista la pole position in Ungheria, la sua quinta della stagione, mettendo al sicuro anche i primi quattro punti del fine settimana. Alle sue spalle Mari Boya (Campos) e Tuukka Taponen (Art), mentre completano la Top 5 Gerrard Xie (Hitech) e Theophile Nael (Van Amersfoort). Ottavo posto per Brando Badoer (Prema), alle spalle del compagno di squadra Ugo Ugochuchku. Solo 21° il diretto avversario di Camara in campionato, Nikola Tsolov (Campos), mentre chiudono 26° e 30° Nicola Lacorte (Dams) e Nicola Marinangeli (AIX). Domani, sabato 2 agosto, la Sprint Race alle ore 10. Nel VIDEO i risultati completi.