Tasanapol Inthraphuvasak conquista il suo secondo successo stagionale. Flag to flag all'Hungaroring per il pilota della Campos che taglia il traguardo in prima posizione davanti a Ugo Ugochukwu e Charlie Wurz. Il leader del Campionato Camara chiude in ottava posizione e allunga sui suoi avversari diretti in classifica: Tramnitz e Tsolov.