La SF21 è pronta a cominciare la sua nuova stagione: questa mattina, a Maranello, la scuderia Ferrari ha acceso per la prima volta il motore della nuova monoposto, che sarà presentata assieme ai piloti tra il 26 febbraio e il 10 marzo, in due appuntamenti separati. "Ci aspetta un anno di sfide e c’è grande voglia di riscatto – ha affermato Binotto – La vettura è stata sviluppata e migliorata in tutte le aree".