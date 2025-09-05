Verstappen che non chiude alla Ferrari: le sue parole

Max Verstappen in Ferrari? L'olandese non chiude del tutto alla Rossa, ma mette in chiaro quali sarebbero le condizioni per un eventuale approdo a Maranello: "C'è una possibilità? Nella vita c'è sempre una possibilità per ogni decisione". E ancora: "Penso che Ferrari sia un brand enorme. Tutti i piloti si immaginano di guidare una Ferrari, ma penso che l'errore stia qui. Se vuoi guidare per la Ferrari, è per vincere. Se mai dovessi andarci, non sarebbe solo per guidare la Ferrari, ma perché vedo l'opportunità di vincere. Vincere con la Ferrari è ancora meglio".

