Verstappen: "Non si vince sempre, guardiamo al futuro"

La F1 riparte dalla lotta tra le McLaren con un campionato sempre più nel segno delle Papaya. Lo sa bene anche Verstappen, che dopo 4 vittorie mondiali di fila, si trova stavolta in una situazione diversa: "Non è così difficile affrontare le prossime gare pensando di non vincere il titolo. Arriva sempre un momento in cui non è possibile vincere. Non ha senso da parte mia essere frustrato, sarebbe uno spreco di energia. Dobbiamo guardare come migliorare per il futuro ed è quello che stiamo facendo".