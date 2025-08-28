Verstappen: "Non si vince sempre, guardiamo al futuro"

1 ora fa

La F1 riparte dalla lotta tra le McLaren con un campionato sempre più nel segno delle Papaya. Lo sa bene anche Verstappen, che dopo 4 vittorie mondiali di fila, si trova stavolta in una situazione diversa: "Non è così difficile affrontare le prossime gare pensando di non vincere il titolo. Arriva sempre un momento in cui non è possibile vincere. Non ha senso da parte mia essere frustrato, sarebbe uno spreco di energia. Dobbiamo guardare come migliorare per il futuro ed è quello che stiamo facendo".

