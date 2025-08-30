Hamilton: "Cambiato l'approccio, il feeling è migliorato"

Lewis Hamilton commenta il 7° posto in qualifica nel GP d'Olanda: "Ho avuto un feeling migliore, ho cambiato alcune cose nella preparazione e l'approccio è stato più positivo. La macchina è difficile da guidare, la pista non è ideale per noi ma il risultato è solido e siamo tutti molto vicini. Dobbiamo continuare a spingere. Come team non abbiamo cambiato nulla, ho cambiato io per avvicinarmi di più a Charles. All'inizio del weekend il gap era incredibile, ora ci siamo riavvicinati. Spero in condizioni miste, con Charles possiamo mettere pressione a chi sta davanti per portare a casa il maggior numero di punti possibili" . Guarda il video.