Hamilton: "Cambiato l'approccio, il feeling è migliorato"

00:01:47 min
|
33 minuti fa

Lewis Hamilton commenta il 7° posto in qualifica nel GP d'Olanda: "Ho avuto un feeling migliore, ho cambiato alcune cose nella preparazione e l'approccio è stato più positivo. La macchina è difficile da guidare, la pista non è ideale per noi ma il risultato è solido e siamo tutti molto vicini. Dobbiamo continuare a spingere. Come team non abbiamo cambiato nulla, ho cambiato io per avvicinarmi di più a Charles. All'inizio del weekend il gap era incredibile, ora ci siamo riavvicinati. Spero in condizioni miste, con Charles possiamo mettere pressione a chi sta davanti per portare a casa il maggior numero di punti possibili" . Guarda il video.

F1 OLA_HL QUALIFICHE OLANDA MIX_0036594F1 OLA_HL QUALIFICHE OLANDA MIX_0036594
formula1
F1, GP Olanda: highlights qualifiche
00:02:00 min
| 35 minuti fa
pubblicità
GENE SU LOTTA MCLARENGENE SU LOTTA MCLAREN
formula1
Gené: "Ora sarà lotta al limite tra Lando e Oscar"
00:00:27 min
| 1 minuto fa
VANZINI SU PIASTRIVANZINI SU PIASTRI
formula1
Vanzini: "Capolavoro Piastri, forse la sua pole più bella"
00:00:47 min
| 8 minuti fa
CAPELLI SU HAMILTONCAPELLI SU HAMILTON
formula1
Capelli: "Sembra tornato l'Hamilton di qualche anno fa"
00:00:48 min
| 16 minuti fa
LECLERC INTVLECLERC INTV
formula1
Leclerc: "Brutto giro nel Q3, difficile fare la differenza"
00:01:48 min
| 40 minuti fa
VASSEURVASSEUR
formula1
Vasseur: "Siamo partiti da troppo indietro"
00:04:01 min
| 24 minuti fa
PIASTRI INTVPIASTRI INTV
formula1
Piastri: "Norris? Cercheremo di batterci a vicenda"
00:01:40 min
| 48 minuti fa
NORRIS INTVNORRIS INTV
formula1
Norris: "Peccato per la pole mancata, ma la gara è lunga"
00:01:22 min
| 55 minuti fa
VERSTAPPEN INTVVERSTAPPEN INTV
formula1
Verstappen: "Passo in avanti, ma McLaren troppo veloce"
00:01:03 min
| 1 ora fa
F1 gp olanda turrini commento poleF1 gp olanda turrini commento pole
formula1
Aspettando le scintille Piastri-Norris, la mia pole a Hadjar
00:01:41 min
PIASTRI POLEPIASTRI POLE
formula1
F1, GP Olanda: Piastri conquista la pole davanti a Norris
00:01:10 min
| 1 ora fa
LECLERC VOLPELECLERC VOLPE
formula1
Volpe in pista, taglia la strada a Leclerc!
00:00:38 min
| 1 ora fa
F1 OLA_HL QUALIFICHE OLANDA MIX_0036594F1 OLA_HL QUALIFICHE OLANDA MIX_0036594
formula1
F1, GP Olanda: highlights qualifiche
00:02:00 min
| 35 minuti fa
GENE SU LOTTA MCLARENGENE SU LOTTA MCLAREN
formula1
Gené: "Ora sarà lotta al limite tra Lando e Oscar"
00:00:27 min
| 1 minuto fa
VANZINI SU PIASTRIVANZINI SU PIASTRI
formula1
Vanzini: "Capolavoro Piastri, forse la sua pole più bella"
00:00:47 min
| 8 minuti fa
CAPELLI SU HAMILTONCAPELLI SU HAMILTON
formula1
Capelli: "Sembra tornato l'Hamilton di qualche anno fa"
00:00:48 min
| 16 minuti fa
LECLERC INTVLECLERC INTV
formula1
Leclerc: "Brutto giro nel Q3, difficile fare la differenza"
00:01:48 min
| 40 minuti fa
VASSEURVASSEUR
formula1
Vasseur: "Siamo partiti da troppo indietro"
00:04:01 min
| 24 minuti fa
PIASTRI INTVPIASTRI INTV
formula1
Piastri: "Norris? Cercheremo di batterci a vicenda"
00:01:40 min
| 48 minuti fa
NORRIS INTVNORRIS INTV
formula1
Norris: "Peccato per la pole mancata, ma la gara è lunga"
00:01:22 min
| 55 minuti fa
VERSTAPPEN INTVVERSTAPPEN INTV
formula1
Verstappen: "Passo in avanti, ma McLaren troppo veloce"
00:01:03 min
| 1 ora fa
F1 gp olanda turrini commento poleF1 gp olanda turrini commento pole
formula1
Aspettando le scintille Piastri-Norris, la mia pole a Hadjar
00:01:41 min
PIASTRI POLEPIASTRI POLE
formula1
F1, GP Olanda: Piastri conquista la pole davanti a Norris
00:01:10 min
| 1 ora fa
LECLERC VOLPELECLERC VOLPE
formula1
Volpe in pista, taglia la strada a Leclerc!
00:00:38 min
| 1 ora fa
Playlist di tendenza
pubblicità