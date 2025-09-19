Hamilton: "Fatto progressi". Leclerc: "C'è il potenziale"

00:01:02 min
|
29 minuti fa
FORNAROLI INTV INTEGRALEFORNAROLI INTV INTEGRALE
formula1
Fornaroli: "Stiamo parlando con alcuni team di Formula 1"
00:16:51 min
| 1 ora fa
pubblicità
f1 gp baku albon salta specchietto williamsf1 gp baku albon salta specchietto williams
formula1
Williams, salta lo specchietto di Albon nelle libere a Baku
00:00:15 min
| 2 ore fa
VERSTAPPEN INTVVERSTAPPEN INTV
formula1
Verstappen: "Buone sensazioni, stiamo costruendo il ritmo"
00:01:09 min
| 1 ora fa
NORRIS INTVNORRIS INTV
formula1
Norris: "Ferrari veloci, noi abbiamo pasticciato"
00:01:33 min
| 1 ora fa
PIASTRI FP2 INTVPIASTRI FP2 INTV
formula1
Piastri: "E' stata una giornata complicata"
00:00:32 min
| 2 ore fa
HAMILTON NO FOTOHAMILTON NO FOTO
formula1
Ferrari, Hamilton si copre il viso anche a Baku
00:00:43 min
| 3 ore fa
F1 AZE_HL_GP_ITALIA_LIBERE1 2 MIX_3640358F1 AZE_HL_GP_ITALIA_LIBERE1 2 MIX_3640358
formula1
F1, GP Azerbaijan: highlights prove libere
00:02:20 min
| 3 ore fa
GENE SU HAMILTONGENE SU HAMILTON
formula1
Gené: "Ora Hamilton è un tutt'uno con la Ferrari"
00:00:28 min
| 2 ore fa
PIRIA SU MCLARENPIRIA SU MCLAREN
formula1
Piria: "McLaren poco brillante, ma tornerà su"
00:00:43 min
| 2 ore fa
VASSEUR INTVVASSEUR INTV
formula1
Vasseur: "Ottimo venerdì, ma ci sarà tanto equilibrio"
00:03:50 min
| 3 ore fa
LAURA VILLARSLAURA VILLARS
formula1
Laura Villars, prima donna candidata alla presidenza FIA
00:04:44 min
| 3 ore fa
RECAPRECAP
formula1
GP Azerbaijan, il recap delle Libere 2: Ferrari al comando
00:01:12 min
| 3 ore fa
FORNAROLI INTV INTEGRALEFORNAROLI INTV INTEGRALE
formula1
Fornaroli: "Stiamo parlando con alcuni team di Formula 1"
00:16:51 min
| 1 ora fa
f1 gp baku albon salta specchietto williamsf1 gp baku albon salta specchietto williams
formula1
Williams, salta lo specchietto di Albon nelle libere a Baku
00:00:15 min
| 2 ore fa
VERSTAPPEN INTVVERSTAPPEN INTV
formula1
Verstappen: "Buone sensazioni, stiamo costruendo il ritmo"
00:01:09 min
| 1 ora fa
NORRIS INTVNORRIS INTV
formula1
Norris: "Ferrari veloci, noi abbiamo pasticciato"
00:01:33 min
| 1 ora fa
PIASTRI FP2 INTVPIASTRI FP2 INTV
formula1
Piastri: "E' stata una giornata complicata"
00:00:32 min
| 2 ore fa
HAMILTON NO FOTOHAMILTON NO FOTO
formula1
Ferrari, Hamilton si copre il viso anche a Baku
00:00:43 min
| 3 ore fa
F1 AZE_HL_GP_ITALIA_LIBERE1 2 MIX_3640358F1 AZE_HL_GP_ITALIA_LIBERE1 2 MIX_3640358
formula1
F1, GP Azerbaijan: highlights prove libere
00:02:20 min
| 3 ore fa
GENE SU HAMILTONGENE SU HAMILTON
formula1
Gené: "Ora Hamilton è un tutt'uno con la Ferrari"
00:00:28 min
| 2 ore fa
PIRIA SU MCLARENPIRIA SU MCLAREN
formula1
Piria: "McLaren poco brillante, ma tornerà su"
00:00:43 min
| 2 ore fa
VASSEUR INTVVASSEUR INTV
formula1
Vasseur: "Ottimo venerdì, ma ci sarà tanto equilibrio"
00:03:50 min
| 3 ore fa
LAURA VILLARSLAURA VILLARS
formula1
Laura Villars, prima donna candidata alla presidenza FIA
00:04:44 min
| 3 ore fa
RECAPRECAP
formula1
GP Azerbaijan, il recap delle Libere 2: Ferrari al comando
00:01:12 min
| 3 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità