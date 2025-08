Hide the pain Harold, il nonno dei meme con Alonso e Hadjar

Scene da meme, ma nella realtà: al Gran Premio d'Ungheria di Formula 1, ospite d'onore nel paddock è stato Andras Arato, l'inconfondibile volto dietro al celebre meme "Hide the Pain Harold". L'ottantenne ingegnere ungherese, diventato virale per quella smorfia a metà tra il sorriso e la sofferenza interiore, ha assistito alla gara di casa tra selfie, risate e... reazioni curiose. Il primo a riconoscerlo è stato Isack Hadjar, che ha indicato Arato ai meccanici con un incredulo: "Il meme!". Virale l'incontro con Fernando Alonso, che non ha perso l'occasione di stringergli la mano e posare con lui per una foto. Qui il VIDEO per non perdere le facce sorprese dei piloti, le risate nel paddock e il selfie con Alonso: valgono più di mille meme.