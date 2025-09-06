Leclerc: "Scia? Si poteva gestire diversamente, ma è così"

Charles Leclerc analizza il 4° posto nelle qualifiche di Monza: "Le scie? Il primo giro è passato un po' anonimo, ma ero contento di come avevo girato. Alla fine il 4° posto è stato il massimo. Per la scia si poteva gestire diversamente, ma è andata così. Si può lottare per la vittoria, l'anno scorso lo ha dimostrato, ma sulla carta le McLaren e Verstappen sono molto forti. Vincere qui è speciale, farò il massimo per riprovarci. Le configurazioni sono un po' diverse, io sono andato aggressivo ma ha pagato perché andiamo forte: speriamo paghi anche in qualifica". Guarda il video.