Leclerc: "Brutto giro nel Q3, difficile fare la differenza"

00:01:48 min
|
40 minuti fa

Charles Leclerc scatterà dalla 6^ posizione a Zandvoort: "Sicuramente questa pista evidenzia i nostri difetti, ma non posso accettare che oggi sono stato pessimo. Ho lavorato tanto nel weekend per trovare l'assetto, è stato difficile ma in Q3 ho fatto un giro brutto. Non sono stato bravo abbastanza. Lo scorso anno partendo 6° ho fatto il podio, ma fu una gara praticamente perfetta. Serviranno anche errori degli altri, le McLaren non si possono nemmeno prendere in considerazione. Siamo nel secondo gruppo, sarà difficile fare la differenza". Guarda il video.

F1 OLA_HL QUALIFICHE OLANDA MIX_0036594F1 OLA_HL QUALIFICHE OLANDA MIX_0036594
formula1
F1, GP Olanda: highlights qualifiche
00:02:00 min
| 35 minuti fa
GENE SU LOTTA MCLARENGENE SU LOTTA MCLAREN
formula1
Gené: "Ora sarà lotta al limite tra Lando e Oscar"
00:00:27 min
| 1 minuto fa
VANZINI SU PIASTRIVANZINI SU PIASTRI
formula1
Vanzini: "Capolavoro Piastri, forse la sua pole più bella"
00:00:47 min
| 8 minuti fa
HAMILTON INTVHAMILTON INTV
formula1
Hamilton: "Cambiato l'approccio, il feeling è migliorato"
00:01:47 min
| 33 minuti fa
CAPELLI SU HAMILTONCAPELLI SU HAMILTON
formula1
Capelli: "Sembra tornato l'Hamilton di qualche anno fa"
00:00:48 min
| 16 minuti fa
VASSEURVASSEUR
formula1
Vasseur: "Siamo partiti da troppo indietro"
00:04:01 min
| 24 minuti fa
PIASTRI INTVPIASTRI INTV
formula1
Piastri: "Norris? Cercheremo di batterci a vicenda"
00:01:40 min
| 48 minuti fa
NORRIS INTVNORRIS INTV
formula1
Norris: "Peccato per la pole mancata, ma la gara è lunga"
00:01:22 min
| 55 minuti fa
VERSTAPPEN INTVVERSTAPPEN INTV
formula1
Verstappen: "Passo in avanti, ma McLaren troppo veloce"
00:01:03 min
| 1 ora fa
F1 gp olanda turrini commento poleF1 gp olanda turrini commento pole
formula1
Aspettando le scintille Piastri-Norris, la mia pole a Hadjar
00:01:41 min
PIASTRI POLEPIASTRI POLE
formula1
F1, GP Olanda: Piastri conquista la pole davanti a Norris
00:01:10 min
| 1 ora fa
LECLERC VOLPELECLERC VOLPE
formula1
Volpe in pista, taglia la strada a Leclerc!
00:00:38 min
| 1 ora fa
