Hamilton: "Lauda? Ce l'ho sempre in un angolo della mente"

00:02:12 min
|
32 minuti fa

In conferenza stampa a Monza, nel weekend in cui si celebrano i 50 anni dal primo titolo di Niki Lauda, Lewis Hamilton ha risposto a una domanda sul legame con il leggendario campione austriaco: "Ho ancora tanto affetto nei confronti di Lauda, ma non fu lui a convincermi ad entrare in Mercedes. Così in Ferrari, non ho pensato a lui quando ho scelto. È la passione che c'è qui da parte del pubblico e volevo provare cosa volesse dire in prima persona. Ora che sono qui sto imparando su Niki ancora più cose. Essere qui e avere la possibilità di celebrarlo anche in questo weekend è importante. Ce l'ho sempre in un angolo della mente. Era un gran combattente".

HAMILTON PENALITàHAMILTON PENALITà
formula1
Hamilton: "Penalità esagerata, mi motiva per la rimonta"
00:01:08 min
| 25 minuti fa
SAINZ CONFSAINZ CONF
formula1
Sainz: "La vettura è interessante, ci sono aspetti positivi"
00:01:17 min
| 34 minuti fa
TSUNODA CONFTSUNODA CONF
formula1
Tsunoda: "Sto crescendo, in Olanda la mia gara migliore"
00:01:20 min
| 50 minuti fa
KIMI CONF 2KIMI CONF 2
formula1
Antonelli: "Devo concentrarmi su me stesso per fare bene"
00:00:36 min
| 1 ora fa
COLAPINTO CONFCOLAPINTO CONF
formula1
Colapinto: "Ora ho più controllo e fiducia nella vettura"
00:00:49 min
| 55 minuti fa
ALONSO CONFALONSO CONF
formula1
Alonso: "Stiamo andando bene, ma veniamo qui con cautela"
00:00:35 min
| 1 ora fa
intv racing bullsintv racing bulls
formula1
Hadjar e Lawson: "Momento positivo, macchina funziona bene"
00:01:29 min
| 18 ore fa
f1 leclerc hamilton ferrari tifosi milano arrivof1 leclerc hamilton ferrari tifosi milano arrivo
formula1
Leclerc e Hamilton a Milano: tifosi Ferrari in delirio
00:00:26 min
| 19 ore fa
leclerc hamilton balconataleclerc hamilton balconata
formula1
Leclerc e Hamilton: "Grazie tifosi, siete i migliori"
00:01:33 min
| 19 ore fa
hamilton intvhamilton intv
formula1
Hamilton: "Un'atmosfera incredibile. A Monza darò tutto"
00:02:22 min
| 19 ore fa
leclerc intvleclerc intv
formula1
Leclerc: "Spero che la terza vittoria arrivi quest'anno"
00:03:49 min
| 19 ore fa
hamilton road to monzahamilton road to monza
formula1
Lewis: "Essere pilota Ferrari la cosa più speciale di tutte"
00:00:38 min
| 20 ore fa
