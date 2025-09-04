Hamilton: "Lauda? Ce l'ho sempre in un angolo della mente"

In conferenza stampa a Monza, nel weekend in cui si celebrano i 50 anni dal primo titolo di Niki Lauda, Lewis Hamilton ha risposto a una domanda sul legame con il leggendario campione austriaco: "Ho ancora tanto affetto nei confronti di Lauda, ma non fu lui a convincermi ad entrare in Mercedes. Così in Ferrari, non ho pensato a lui quando ho scelto. È la passione che c'è qui da parte del pubblico e volevo provare cosa volesse dire in prima persona. Ora che sono qui sto imparando su Niki ancora più cose. Essere qui e avere la possibilità di celebrarlo anche in questo weekend è importante. Ce l'ho sempre in un angolo della mente. Era un gran combattente".