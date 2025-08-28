Verstappen: "Pista non favorevole a noi ma il meteo..."

Termina la pausa estiva della F1 che riparte dal GP d’Olanda, a Zandvoort. In conferenza stampa, Max Verstappen spiega con quale mentalità affronterà la seconda parte della stagione : "Cercherò di sfruttarla al meglio, cercando di capire dove sono le opportunità e comprendendo meglio la macchina. L’anno prossimo sarà diverso per quanto riguarda la vettura, ma sono curioso di capire meglio la vettura attuale e dove rendere la gara più semplice. Spero di essere più vicino al vertice rispetto al GP d’Ungheria, ma non penso che sarà la nostra pista migliore. Ci potrà essere l'incognita meteo a portare delle sorprese".