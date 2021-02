Dopo averla presentata ufficialmente nella factory di Woking, la McLaren ha deciso di portare la nuova monoposto subito in pista a Silverstone, utilizzando come shakedown una giornata di filming day, allo scopo di verificare che tutto fosse a posto prima dei test in Bahrain. Anche per Ricciardo è stata la prima uscita in assoluto con la McLaren e l'australiano è sembrato particolarmente soddisfatto. .