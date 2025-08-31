Mekies: "Verstappen oggi straordinario, e Hadjar…"

Laurent Mekies, team principal della Red Bull, ha commentato a Sky Sport il GP d'Olanda, chiuso con il secondo posto di Max Verstappen e il primo podio in carriera di Isack Hadjar (Racing Bulls). "Max è stato straordinario, il secondo posto era il massimo possibile. La scelta della gomma soft al via è stata un rischio, una decisione un po' folle, ma Max l'ha gestita bene fino alla Safety Car". Parole importanti anche per Hadjar: "Meritava il podio da tempo, non è arrivato lì per caso, ma con una gara straordinaria. Ha dimostrato che il risultato è meritato, non è solo fortuna (per i problemi di Norris, ndr). Complimenti a lui e alla Racing Bulls, se lo sono guadagnati. Hadjar merita la Red Bull? Sì".