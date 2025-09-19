Norris-Leclerc, telemetrie a confronto nelle Libere 1

00:00:57 min
|
17 minuti fa
PASSAGGI LECLERCPASSAGGI LECLERC
formula1
Leclerc, ma come fai? Guarda come sfiora i muri a Baku
00:01:04 min
| 6 minuti fa
PONTE CON VETROPONTE CON VETRO
formula1
Che spettacolo a Baku: un ponte di vetro sul rettilineo!
00:02:08 min
| 12 minuti fa
HAMILTON FP1HAMILTON FP1
formula1
Hamilton tocca il muro nelle FP1: gomma forata
00:01:47 min
| 45 minuti fa
VERSTAPPENVERSTAPPEN
formula1
Verstappen, che salvataggio nelle FP1 a Baku: l'analisi
00:01:19 min
| 1 ora fa
RUMORS ANTONELLIRUMORS ANTONELLI
formula1
Kimi Antonelli, il futuro è (e resta) la Mercedes
00:01:15 min
| 2 ore fa
RECAPRECAP
formula1
GP Azerbaijan: il recap delle Libere 1, Norris il più veloce
00:01:14 min
| 2 ore fa
red bullred bull
formula1
Red Bull, inconveniente ai box: c'è una perdita d'acqua
00:00:41 min
| 2 ore fa
GATTOGATTO
formula1
Baku, ecco il 'paddock cat' e si chiama... VIDEO
00:01:10 min
| 3 ore fa
FERRARI ALAFERRARI ALA
formula1
Ferrari, da Monza a Baku: ali a confronto. L'analisi
00:01:07 min
| 2 ore fa
CORDOLO E GOMMACORDOLO E GOMMA
formula1
Baku, salta il cordolo: e il marshall ci salta su...
00:02:24 min
| 3 ore fa
NORRIS TUBONORRIS TUBO
formula1
Norris richiamato ai box nelle FP1: ecco cosa è successo
00:01:56 min
| 3 ore fa
ALPINE ALAALPINE ALA
formula1
Alpine, l'ala stile Monza: ecco perché la scelta (azzardata)
00:00:47 min
| 4 ore fa
