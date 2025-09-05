Norris: "Siamo tutti vicini, ci sono aspetti da migliorare"

Lando Norris, primo al termine delle FP2, analizza le prime due sessioni di Libere svolte al Gran Premio di Monza: "Normalmente abbiamo un vantaggio di un secondo, ma al momento sembriamo tutti molto vicini… forse anche troppo. Ci sono ancora aspetti da migliorare, però siamo davanti, ed è positivo aver fatto un passo avanti dalle FP1 alle FP2. Ora dobbiamo cercare di aumentare il margine per stare più tranquilli". E sul carico aerodinamico: "Qui è l'opposto rispetto a Zandvoort. Lì eravamo sicuri di essere i più veloci, qui è il contrario… ma non è una sorpresa. Di sicuro non ci siamo ancora espressi al meglio con questo livello di carico".