GP Olanda, Bearman: "Posso fare meglio, spero senza errori"

Reduce dal ritiro in Ungheria, il pilota Haas guarda con fiducia all'appuntamento di Zandvoort. Ollie non si lascia abbattere dagli ultimi risultati e rilancia le proprie ambizioni: "Possiamo fare meglio, abbiamo avuto diverse 11 posizioni ed è positivo arrivare così vicino alla zona punti, dobbiamo solo migliorare ancora per poter entrarci definitivamente. La prima metà della stagione è stata molto intensa, 14 gare prima di agosto è dura e non ero abituato, la sosta ha aiutato a ricaricare le batterie. Spero che la seconda parte sia diversa e senza errori".