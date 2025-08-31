Porsche Supercup, vince Ghiretti in Olanda: i risultati

00:02:44 min
|
46 minuti fa

Alessandro Ghiretti vince il settimo round della Porsche Supercup 2025 battendo Robert de Haan al termine di un intenso duello. Con il successo olandese, il pilota Schumacher CLRT porta a 9 i punti di vantaggio su de Haan alla vigilia del finale di stagione, in programma a Monza domenica 7 settembre. Fondamentale per Ghiretti la partenza, quando il francese ha superato con audacia il poleman e compagno Schuring, scavalcato poco dopo anche da de Haan e terzo al traguardo. Nei giri finali de Haan è andato all'attacco di Ghiretti, ma la Safety Car dovuta all'incidente tra Braschi (22°) e Schouten ha congelato i risultati. 19° Aldo Festante.

