Porsche Supercup, vince Ghiretti in Olanda: i risultati

Alessandro Ghiretti vince il settimo round della Porsche Supercup 2025 battendo Robert de Haan al termine di un intenso duello. Con il successo olandese, il pilota Schumacher CLRT porta a 9 i punti di vantaggio su de Haan alla vigilia del finale di stagione, in programma a Monza domenica 7 settembre. Fondamentale per Ghiretti la partenza, quando il francese ha superato con audacia il poleman e compagno Schuring, scavalcato poco dopo anche da de Haan e terzo al traguardo. Nei giri finali de Haan è andato all'attacco di Ghiretti, ma la Safety Car dovuta all'incidente tra Braschi (22°) e Schouten ha congelato i risultati. 19° Aldo Festante.