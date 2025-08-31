Stella: "Non vogliamo interferenze, neanche tecniche"

Andrea Stella, Team Principal della McLaren, ai microfoni di Sky sul risultato ambivalente ottenuto al GP d'Olanda: "Abbiamo vissuto i due volti del Motorsport: da una parte la vittoria e la gioia e dall'altra il disappunto e il dolore per il ritiro di Norris. In una situazione di lotta per il mondiale tra due piloti, un ritiro pesa ancora di più, perché vogliamo che Piastri e Norris siano liberi di giocarsi le loro carte, esprimendo tutto il loro potenziale, senza interferenze dal team, nemmeno sotto forma di problemi di affidabilità".