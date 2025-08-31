Stella: "Non vogliamo interferenze, neanche tecniche"

00:01:18 min
|
1 ora fa

Andrea Stella, Team Principal della McLaren, ai microfoni di Sky sul risultato ambivalente ottenuto al GP d'Olanda: "Abbiamo vissuto i due volti del Motorsport: da una parte la vittoria e la gioia e dall'altra il disappunto e il dolore per il ritiro di Norris. In una situazione di lotta per il mondiale tra due piloti, un ritiro pesa ancora di più, perché vogliamo che Piastri e Norris siano liberi di giocarsi le loro carte, esprimendo tutto il loro potenziale, senza interferenze dal team, nemmeno sotto forma di problemi di affidabilità".

f1 hadjar rompe trofeo gp olandaf1 hadjar rompe trofeo gp olanda
formula1
Hadjar, che combini? Rompe il trofeo del suo primo podio
00:00:06 min
| 1 ora fa
pubblicità
NOTEBOOKNOTEBOOK
formula1
Il 'Notebook' del GP d'Olanda con Camicioli e Gené
00:12:56 min
| 1 ora fa
MEKIES INTVMEKIES INTV
formula1
Mekies: "Verstappen oggi straordinario, e Hadjar…"
00:02:05 min
| 1 ora fa
MARKO INTVMARKO INTV
formula1
Marko: "Hadjar in Red Bull? Vedremo a fine stagione"
00:00:42 min
| 1 ora fa
HADJAR INTVHADJAR INTV
formula1
Hadjar: "Red Bull? Posso guidare tutto tranne una MotoGP"
00:00:54 min
| 2 ore fa
KIMI INTVKIMI INTV
formula1
Kimi: "Errore mio, chiedo scusa a Charles e al team"
00:01:21 min
| 2 ore fa
BOBBI SU SORPASSO LECLERCBOBBI SU SORPASSO LECLERC
formula1
Bobbi: "Leclerc su Russell, un sorpasso da 'gatto'"
00:00:37 min
| 1 ora fa
VANZINI SU LOTTA MONDIALEVANZINI SU LOTTA MONDIALE
formula1
Vanzini: "Norris deve entrare in modalità di vincere sempre"
00:01:31 min
| 1 ora fa
CAPELLI SU HADJARCAPELLI SU HADJAR
formula1
Capelli: "Hadjar impeccabile, grande percorso di crescita"
00:00:47 min
| 2 ore fa
PIRIA SU LOTTA MONDIALEPIRIA SU LOTTA MONDIALE
formula1
Piria: "Mondiale, nulla è deciso: ma questa a Lando fa male"
00:00:46 min
| 2 ore fa
LECLERC INTVLECLERC INTV
formula1
Leclerc: "Gara da dimenticare. Sorpasso Russell? Lo rifarei"
00:01:58 min
| 2 ore fa
NORRIS INTVNORRIS INTV
formula1
Norris: "Frustrante, ma devo già pensare a Monza"
00:01:07 min
| 2 ore fa
f1 hadjar rompe trofeo gp olandaf1 hadjar rompe trofeo gp olanda
formula1
Hadjar, che combini? Rompe il trofeo del suo primo podio
00:00:06 min
| 1 ora fa
NOTEBOOKNOTEBOOK
formula1
Il 'Notebook' del GP d'Olanda con Camicioli e Gené
00:12:56 min
| 1 ora fa
MEKIES INTVMEKIES INTV
formula1
Mekies: "Verstappen oggi straordinario, e Hadjar…"
00:02:05 min
| 1 ora fa
MARKO INTVMARKO INTV
formula1
Marko: "Hadjar in Red Bull? Vedremo a fine stagione"
00:00:42 min
| 1 ora fa
HADJAR INTVHADJAR INTV
formula1
Hadjar: "Red Bull? Posso guidare tutto tranne una MotoGP"
00:00:54 min
| 2 ore fa
KIMI INTVKIMI INTV
formula1
Kimi: "Errore mio, chiedo scusa a Charles e al team"
00:01:21 min
| 2 ore fa
BOBBI SU SORPASSO LECLERCBOBBI SU SORPASSO LECLERC
formula1
Bobbi: "Leclerc su Russell, un sorpasso da 'gatto'"
00:00:37 min
| 1 ora fa
VANZINI SU LOTTA MONDIALEVANZINI SU LOTTA MONDIALE
formula1
Vanzini: "Norris deve entrare in modalità di vincere sempre"
00:01:31 min
| 1 ora fa
CAPELLI SU HADJARCAPELLI SU HADJAR
formula1
Capelli: "Hadjar impeccabile, grande percorso di crescita"
00:00:47 min
| 2 ore fa
PIRIA SU LOTTA MONDIALEPIRIA SU LOTTA MONDIALE
formula1
Piria: "Mondiale, nulla è deciso: ma questa a Lando fa male"
00:00:46 min
| 2 ore fa
LECLERC INTVLECLERC INTV
formula1
Leclerc: "Gara da dimenticare. Sorpasso Russell? Lo rifarei"
00:01:58 min
| 2 ore fa
NORRIS INTVNORRIS INTV
formula1
Norris: "Frustrante, ma devo già pensare a Monza"
00:01:07 min
| 2 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità