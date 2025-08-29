Vasseur: "Difficile vincere, ma continuiamo a spingere"

Fred Vasseur commenta il venerdì della Ferrari a Zandvoort: "E' stata una mattinata complicata, abbiamo migliorato nel pomeriggio: siamo sulla strada giusta, anche se siamo ancora indietro. Dobbiamo sistemare le cose entro sabato. Hamilton fin dal primo giro ha spinto al limite, è bello vedere entrambi i piloti aiutarsi a vicenda: è importante quando sei in difficoltà. Sarà difficile attaccare il 1° posto, ma il 2° è fattibile e da qui a fine anno spingeremo e proveremo a vincere". Guarda il video.