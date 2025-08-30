Vasseur: "Siamo partiti da troppo indietro"

Fred Vasseur commenta le qualifiche della Ferrari in Olanda: "Charles ha commesso un errore e questo ci è costata la seconda fila, ma il problema è stato venerdì: partivamo da troppo lontani. Abbiamo fatto un passo avanti, ma recuperare così tanto è troppo per tutti. Hamilton sta avendo un ottimo weekend, ha spinto fin da subito ed è andato al limite. E' un segnale positivo. La colpa è dell'assetto, eravamo fuori dalla finestra ideale. Siamo nello stesso gruppo di Russell e Max, la strategia è al limite ma noi abbiamo due macchine per lottare per il podio". Guarda il video.