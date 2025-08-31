Vasseur: "Weekend difficile, ora competitivi a Monza"

Fred Vasseur analizza il complicato GP d'Olanda della Ferrari con il doppio ritiro delle Rosse: "E' stata una domenica difficile in un weekend difficile. Siamo stati sfortunati con l'incidente di Lewis subito dopo la sosta di Charles, ma dobbiamo migliorare fin dal venerdì senza dover fare questi recuperi. Hamilton ha spinto forse troppo in curva, ma stava facendo un ottimo lavoro. A Monza ci aspettiamo di essere in condizioni migliori, sarà importante iniziare bene fin da subito". Guarda il video.