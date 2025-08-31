Vasseur: "Weekend difficile, ora competitivi a Monza"

00:03:50 min
|
1 ora fa

Fred Vasseur analizza il complicato GP d'Olanda della Ferrari con il doppio ritiro delle Rosse: "E' stata una domenica difficile in un weekend difficile. Siamo stati sfortunati con l'incidente di Lewis subito dopo la sosta di Charles, ma dobbiamo migliorare fin dal venerdì senza dover fare questi recuperi. Hamilton ha spinto forse troppo in curva, ma stava facendo un ottimo lavoro. A Monza ci aspettiamo di essere in condizioni migliori, sarà importante iniziare bene fin da subito". Guarda il video.

NOTEBOOKNOTEBOOK
formula1
Il 'Notebook' del GP d'Olanda con Camicioli e Gené
00:12:56 min
| 18 minuti fa
pubblicità
HADJAR INTVHADJAR INTV
formula1
Hadjar: "Red Bull? Posso guidare tutto tranne una MotoGP"
00:00:54 min
| 46 minuti fa
KIMI INTVKIMI INTV
formula1
Kimi: "Errore mio, chiedo scusa a Charles e al team"
00:01:21 min
| 39 minuti fa
BOBBI SU SORPASSO LECLERCBOBBI SU SORPASSO LECLERC
formula1
Bobbi: "Leclerc su Russell, un sorpasso da 'gatto'"
00:00:37 min
| 13 minuti fa
VANZINI SU LOTTA MONDIALEVANZINI SU LOTTA MONDIALE
formula1
Vanzini: "Norris deve entrare in modalità di vincere sempre"
00:01:31 min
| 6 minuti fa
CAPELLI SU HADJARCAPELLI SU HADJAR
formula1
Capelli: "Hadjar impeccabile, grande percorso di crescita"
00:00:47 min
| 23 minuti fa
PIRIA SU LOTTA MONDIALEPIRIA SU LOTTA MONDIALE
formula1
Piria: "Mondiale, nulla è deciso: ma questa a Lando fa male"
00:00:46 min
| 31 minuti fa
LECLERC INTVLECLERC INTV
formula1
Leclerc: "Gara da dimenticare. Sorpasso Russell? Lo rifarei"
00:01:58 min
| 1 ora fa
NORRIS INTVNORRIS INTV
formula1
Norris: "Frustrante, ma devo già pensare a Monza"
00:01:07 min
| 1 ora fa
PIASTRI INTVPIASTRI INTV
formula1
Piastri: "Gara sempre in controllo, peccato per Lando"
00:01:32 min
| 55 minuti fa
VERSTAPPEN INTVVERSTAPPEN INTV
formula1
Verstappen: "Fortunati, non avevamo il passo delle McLaren"
00:01:22 min
| 1 ora fa
HADJARHADJAR
formula1
Hadjar, podio da favola: Racing Bulls festeggia a Zandvoort
00:01:40 min
| 33 minuti fa
NOTEBOOKNOTEBOOK
formula1
Il 'Notebook' del GP d'Olanda con Camicioli e Gené
00:12:56 min
| 18 minuti fa
HADJAR INTVHADJAR INTV
formula1
Hadjar: "Red Bull? Posso guidare tutto tranne una MotoGP"
00:00:54 min
| 46 minuti fa
KIMI INTVKIMI INTV
formula1
Kimi: "Errore mio, chiedo scusa a Charles e al team"
00:01:21 min
| 39 minuti fa
BOBBI SU SORPASSO LECLERCBOBBI SU SORPASSO LECLERC
formula1
Bobbi: "Leclerc su Russell, un sorpasso da 'gatto'"
00:00:37 min
| 13 minuti fa
VANZINI SU LOTTA MONDIALEVANZINI SU LOTTA MONDIALE
formula1
Vanzini: "Norris deve entrare in modalità di vincere sempre"
00:01:31 min
| 6 minuti fa
CAPELLI SU HADJARCAPELLI SU HADJAR
formula1
Capelli: "Hadjar impeccabile, grande percorso di crescita"
00:00:47 min
| 23 minuti fa
PIRIA SU LOTTA MONDIALEPIRIA SU LOTTA MONDIALE
formula1
Piria: "Mondiale, nulla è deciso: ma questa a Lando fa male"
00:00:46 min
| 31 minuti fa
LECLERC INTVLECLERC INTV
formula1
Leclerc: "Gara da dimenticare. Sorpasso Russell? Lo rifarei"
00:01:58 min
| 1 ora fa
NORRIS INTVNORRIS INTV
formula1
Norris: "Frustrante, ma devo già pensare a Monza"
00:01:07 min
| 1 ora fa
PIASTRI INTVPIASTRI INTV
formula1
Piastri: "Gara sempre in controllo, peccato per Lando"
00:01:32 min
| 55 minuti fa
VERSTAPPEN INTVVERSTAPPEN INTV
formula1
Verstappen: "Fortunati, non avevamo il passo delle McLaren"
00:01:22 min
| 1 ora fa
HADJARHADJAR
formula1
Hadjar, podio da favola: Racing Bulls festeggia a Zandvoort
00:01:40 min
| 33 minuti fa
Playlist di tendenza
pubblicità