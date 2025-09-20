Verstappen: "Non è stato facile, ma abbiamo dato il massimo"

Max Verstappen commenta la sua prima pole in carriera a Baku e la caotica qualifica affrontata: "È stata una sessione lunga e complicata. Non era facile mettere insieme un buon giro: le gomme non erano pronte, ci sono state bandiere rosse e anche un po’ di pioggia. A un certo punto abbiamo persino rischiato di restare senza set disponibili". E ancora: "Dalle FP1 non siamo andati così male, poi in qualifica abbiamo dato il massimo. È stata dura per tutti, ma credo che saremmo comunque stati in lotta per la pole".