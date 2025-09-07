Verstappen-Norris, il video di cos'è successo in partenza

Nel video la partenza del gran premio d'Italia infiammata dal duello fra Max Verstappen (in pole) e Lando Norris. L'olandese della Red Bull è stato costretto a cedere la posizione a Norris dopo aver tagliato la prima chicane in un corpo a corpo che pochi secondi prima aveva visto l'inglese della McLaren finire sull'erba. "Ma cosa fa quell'idiota!? Mi ha mandato sull'erba e poi ha tagliato la curva...", il team radio di Lando; "la mollato i freni di proposito", la replcia di Max, prima della comunicazione allo stesso Verstappen di cedere la posizione al rivale. .

